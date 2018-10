Política OAB defende livre manifestação e condena tentativa de censura em universidades A entidade condenou tentativas de censura e destacou que as manifestações devem ser pacíficas e “sem incitação ao ódio e à violência”

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) reiterou hoje (26), em nota, a defesa do “direito de livre manifestação” referindo-se às ações da Justiça Eleitoral em vários estados para conter os protestos em universidades públicas. A entidade condenou tentativas de censura e destacou que as manifestações devem ser pacíficas e “sem incitação ao ódio e à violência”. “As univer...