Política “O tribunal está sendo injustiçado, pois mostrou a realidade”, afirma presidente do TCE-GO Conselheiro Celmar Rech diz que órgão agiu conforme a legislação e descarta pedaladas ou crime fiscal nas contas apreciadas no governo anterior

Recém-empossado na presidência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), o conselheiro Celmar Rech diz que o tribunal está sendo “injustiçado” nas acusações de omissão diante das dificuldades financeiras do Estado. O presidente defende que, mais do que o resultado final de pareceres pela aprovação ou não das contas, é preciso avaliar o relatório técnico que, segundo...