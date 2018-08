Política 'O que eu tinha pra falar, já falei no processo', diz Raquel Dodge Procuradora-geral da República falou com jornalistas antes da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF)

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, evitou nesta quinta-feira, 16, rebater as críticas do advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira à rapidez com que o Ministério Público Eleitoral (MPE) decidiu contestar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. Na manhã desta quinta-feira, logo após a sessão plenária do Tri...