O que dizem os pré-candidatos sobre mortes em ações policiais?

O aumento do número de mortes por intervenção policial em Goiás foi relacionado pela grande maioria dos pré-candidatos ao governo estadual com a falta de investimentos da administração em uma política de segurança pública preventiva que, para eles, expõe os policiais a situações de confronto. Enquanto eles criticam o aparato de segurança do Estado, o atual governador, al...