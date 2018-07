Política O que dizem os pré-candidatos sobre cargos comissionados?

Pré-candidatos ao governo de Goiás prometem reduzir as funções comissionadas e os temporários. Críticas à atual gestão dão o tom às falas, enquanto o governador afirma que contratações são com “critérios técnicos” e com o objetivo de que o Estado preste serviços de qualidade à população. Daniel Vilela (MDB) Goiás precisa de um governo com mais gestão e menos política. Em 201...