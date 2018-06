Política O que dizem os pré-candidatos ao governo de Goiás sobre abastecimento de água? Ainda que superficiais, propostas reforçam necessidade de ampliar investimentos para evitar uma nova crise hídrica

Após a vazão do Rio Meia Ponte cair quase pela metade desde maio e relatório apontar que situação crítica pode ser alcançada em até 40 dias, os pré-candidatos ao governo estadual enfatizam que uma fiscalização mais rigorosa do uso dos recursos hídricos em Goiás está entre suas prioridades, e fazem críticas à gestão da rede de abastecimento e de tratamento do esgoto...