Política O que dizem os candidatos sobre policiamento nas cidades? Enquanto a maioria propõe fortalecimento da Polícia Militar, os postulantes de PSOL e PCB, partidos de esquerda, defendem a desmilitarização da polícia

Com a ampliação do efetivo como ponto quase unânime apontado pelos candidatos ao governo de Goiás para melhorar a distribuição dos policiais nos municípios, os postulantes indicam que irão realizar novos concursos públicos para a Segurança Pública. Além disso, as propostas para aumentar o número de policiais militares nas ruas das cidades preveem acabar com os desv...