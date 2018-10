Política O que dizem os candidatos sobre dívida do Estado? Candidatos explicam quais ações pretendem tomar com relação ao endividamento do governo estadual

Com críticas à atual situação fiscal do Estado e propostas para a redução de impostos, a maioria dos candidatos ao governo de Goiás afirma que a solução para contornar o endividamento e o déficit orçamentário é estimular a economia para, como consequência, melhorar a arrecadação estadual. Do lado oposto, o governador de Goiás, José Eliton (PSDB), afirma que a gestão te...