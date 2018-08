Política O que dizem os candidatos sobre autonomia dos municípios? Postulantes, na sua maioria, destacam possíveis parcerias em programas e realizações de investimentos pelo próprio governo estadual

Com a dependência das prefeituras das transferências do Estado e da União fazendo com que 62 municípios goianos, ou 25,2% das cidades, não tenham receita suficiente nem para manter o funcionamento das suas máquinas administrativas, os candidatos ao governo estadual indicam o fortalecimento da economia local como principal medida para solucionar o problema. Sem apresentar propo...