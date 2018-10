Política O POPULAR terá conteúdo aberto e em tempo real sobre as eleições Leitores vão ser informados com boletins ao vivo de hora em hora e poderão acompanhar resultado das urnas de forma simultânea pelo site

Preocupado em municiar os eleitores com informações confiáveis e apuradas com responsabilidade, O POPULAR trará amanhã, dia das eleições do primeiro turno, uma cobertura completa e dinâmica sobre a votação e as apurações, oferecendo conteúdo totalmente aberto para todos os leitores, assinantes ou não. Ao longo de todo o dia, a partir das 7 horas da manhã, o jornal aprese...