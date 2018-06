Política 'O patinho feio tá ficando bonito', diz Bolsonaro sobre estratégia de críticas dos adversários "Eles estão desesperados, coitados", afirmou o presidenciável em evento em Aracaju, capital do Sergipe, nesta quinta-feira (7)

O pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL) desdenhou o convite feito pelo pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, para debaterem sobre Segurança Pública. Ao jornal O Estado de S. Paulo, por telefone, o deputado federal ironizou o mau desempenho do ex-governador de São Paulo nas intenções de votos e disse que "tem mais o que fazer" e "não tem tempo a perder" com o tucano. "Ele está p...