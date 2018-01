'O MDB perde precocemente um líder', diz Iris Rezende sobre morte do prefeito de Arenópolis

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, publicou nesta sexta-feira (26), uma nota em sua conta no Twitter, lamentando a morte do prefeito de Arenópolis, Flávio Junior Vilela. "O MDB perde precocemente um líder. Aos familiares, amigos e ao povo da Arenópolis, desejo que Deus conforte os vossos corações", estimou Iris Rezende.

Flávio Júnior Vilela (MDB), de 29 anos, morreu na madrugada de hoje, quando teve um infarto fulminante após passar por uma cirurgia no pâncreas, na noite de quinta-feira (25), no Hospital do Coração Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia. O prefeito tinha pancreatite aguda, chegou a se afastar durante um mês da prefeitura, período em que perdeu 30 kg, mas já havia retornado ao trabalho.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, lamenta profundamente a morte do prefeito de Arenópolis, Flávio Junior Vilela. "O MDB perde precocemente um líder. Aos familiares, amigos e ao povo da Arenópolis, desejo que Deus conforte os vossos corações", estimou Iris Rezende. pic.twitter.com/83XTpsyn9T — Iris Rezende (@IrisRezendeM) 26 de janeiro de 2018

O velório acontece no salão paroquial São Pedro, no centro da cidade, e o sepultamento está previsto para a manhã deste sábado (27).

Flávio Júnior Vilela era casado com Daiany Donato Castro Vilela, de 30 anos, e tinha duas filhas, de 9 e 6 anos. Ele era fazendeiro e foi presidente do Sindicato Rural de Arenópolis antes de assumir como prefeito, em 1º de janeiro de 2017.