Política “O Estado precisa atrapalhar menos o setor privado”, diz José Mário Schreiner Deputado federal eleito, José Márcio (DEM) concedeu entrevista ao POPULAR. Assista!

O deputado federal eleito com 96 mil votos e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner (DEM) defende desburocratizar serviços públicos, com o objetivo inicial de incentivar o empreendedorismo. “Hoje, o governo vê o empreendedor com desconfiança. O Estado precisa acreditar que as pessoas estão seguindo os parâmetros legais”, a...