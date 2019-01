Política 'O Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã', afirma Damares Alves Em uma fala de mais de 45 minutos, a responsável pela pasta de Mulheres, Família e Direitos Humanos declarou que vai governar com "princípios cristãos", sempre priorizando a família

As citações religiosas que têm marcado a maior parte dos discursos de posse do Ministério montado pelo presidente Jair Bolsonaro ganharam força ainda maior no discurso de posse da ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Aplaudida repetidamente por centenas de assessores e convidados, com frequentes comentários de "aleluia" e "graça...