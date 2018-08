Política “O agronegócio é danoso em todos os sentidos”, afirma Marcelo Lira Candidato do PCB, Marcelo Lira diz que setor atua para concentrar poder político-econômico, e que não por acaso um ruralista está liderando as pesquisas eleitorais

Candidato do PCB ao governo de Goiás, Marcelo Lira diz que há uma criminalização dos comunistas no Brasil porque os militantes do partido sempre defenderam a classe trabalhadora. Na série de sabatinas da CBN Goiânia e do POPULAR com os candidatos ao governo, Marcelo detalha seu plano e critica duramente o agronegócio, atividade forte do Estado de Goiás. Plan...