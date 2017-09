O último adeus a Nion Albernaz

“Nion, Nion, esse é bom. É bom, é bom demais. Aprovado pelo povo. Nion, Nion de novo.” Foi com esse refrão que as pessoas acompanharam o caixão que levava o corpo do ex-prefeito de Goiânia, Nion Albernaz, sepultado ontem no Cemitério Santana, no Setor Campinas. Trata-se do jingle da campanha à prefeitura da capital em 1996, em que o tucano foi eleito pela segunda e últim...