Política “Nunca vi reações tão violentas”, diz Marcelo Adnet após imitação de Bolsonaro Humorista está fazendo uma série de vídeos em que imita candidatos à presidência

O humorista Marcelo Adnet está surpreso com a reação dos simpatizantes do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) após a publicação de um vídeo em que ele imita o candidato. Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta quarta-feira (5), ele disse que “a tolerância dos seguidores de cada candidato é diferente, e isso mostra qual será o clima dependendo de quem for eleito”. Segundo ele, “...