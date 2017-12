"Nunca embarcamos no governo Temer", diz presidente do PSDB

De Brasília - O presidente interino do PSDB, Alberto Goldman, chegou à convenção do partido neste sábado afirmando que os tucanos não irão desembarcar do governo de Michel Temer (PMDB), visto que nunca embarcaram.

Segundo ele, a sigla nunca definiu a indicação de nenhum membro ao governo. "Os nomes que compuseram o governo foram escolhidos pelo presidente e nós não criamos obstáculos para que eles aceitassem. Permanece assim", disse.

Ele falou que o partido estabeleceu pontos e entregou ao presidente Temer e, por isso, o governo "que está aí" sempre esteve ligado ao cumprimento desse pontos. "Nossa intenção sempre foi sair da situação que o governo anterior nos meteu. Achamos importante dar sustentação depois do impeachment e o fizemos em cima dos pontos que definimos. A reforma da Previdência é uma delas."

O tucano afirmou ainda que "vivemos ainda num País do governo Dilma (Rousseff - PT)." "Temer fez parte daquela coligação". Porém, não descartou a possibilidade de o PSDB firmar aliança com o PMDB visando a eleição presidencial no ano que vem.

De acordo com ele, tudo é possível. "Aliança para 2018 tudo é possível. A única hipótese que não existe é nos aliarmos com as forças que estão e estavam em torno da candidatura de Lula. Com os outros, podemos nos unir."

Sobre a reforma da Previdência, ponto de polêmica entre os tucanos, Goldman afirmou que é necessária. "Entendemos a reforma da Previdência como essencial desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Essas medidas foram apresentadas por nós lá atrás".

Convenção

A convenção nacional do PSDB ocorre em Brasília, neste sábado (9), e deve eleger o governador de Goiás, Marconi Perillo, 1° vice-presidente da legenda, que será comandada pelo governador de São Paulo e pré-candidato ao Planalto, Geraldo Alckmin. A chegada dos dois é esperada às 11h30.