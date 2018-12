Política Novos governos: Perfil técnico vira prioridade de gestão Com característica definindo sete dos nove auxiliares anunciados até agora por Caiado, governador eleito segue, segundo especialistas, tendência que se estabelece no País

Sete dos nove auxiliares anunciados pelo governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) têm perfil técnico e a expectativa é que mais nomes com esta característica sejam divulgados nos próximos dias. Um exemplo é a futura secretária da Fazenda, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, que é diretora do departamento econômico do Family Office do Grupo Libra e economista do Itaú Asset. ...