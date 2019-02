Política Novos dirigentes assumem TJ-GO Presidente, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça empossados nesta sexta-feira (1°) ficarão no cargo durante o biênio 2019-2021

O desembargador Walter Carlos Lemes assumiu, nesta sexta-feira (1°), a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Também tomaram posse Nicomedes Domingos Borges, como vice-presidente, e Kisleu Dias Maciel Filho, como corregedor-geral de Justiça. No discurso de posse, o novo presidente citou a sensação e descrédito do Judiciário perant...