Novos auxiliares de Iris tomam posse no Paço Municipal

O prefeito Iris Rezende (PMDB) deu posse hoje no Paço Municipal aos seus três novos secretários: Francisco Ivo, Ricardo De Val e padre Cesar Garcia. Deles, o único interino é Francisco Ivo, que vai comandar a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra). Ele comandava a Diretoria de Obras da mesma pasta.

Ricardo De Val, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e membro do Comitê Modernizador da Prefeitura, será o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e Padre Cesar Garcia assumirá a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais. Segundo o prefeito, esta assessoria foi criada pelo ex-prefeito Paulo Garcia (PT) e ele ainda não havia nomeado ninguém em razão da crise que enfrenta a Prefeitura.

Quem deixa o comando da Seinfra é Fernando Cozzetti, que alegou razões pessoais para sua decisão. Em discurso, Iris elogiou a disposição e o trabalho do agora ex-titular da pasta. Já a Sedetec estava sob o comando interino de André Custódio desde que o primeiro nomeado por Iris para o cargo, Macxwell Novais, pediu exoneração.

O prefeito já adiantou, em entrevista, que os novos auxiliares irão trabalhar para resolver algumas pendências da Prefeitura. Francisco Ivo, por exemplo, vai trabalhar com Iris para tentar retomar os recursos para a conclusão da obra do BRT e Padre César, por sua vez, irá tentar viabilizar um empréstimo de US$ 100 milhões com o Banco Andino para ser utilizado no recapeamento asfáltico do município.