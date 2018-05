Política “Novo Tempo Novo é retórica”, diz Vilmar Integrante da base que deu sustentação ao governo Marconi Perillo, de quem foi secretário, presidente do PSD afirma que população goiana almeja renovação “pra valer”

Parte do grupo do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), o presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, não esconde sua insatisfação com a opção que seu grupo político tomou para a disputa ao governo de Goiás. Segundo ele, o pré-candidato da base, o governador José Eliton (PSDB), não condiz com o perfil do político que a população goiana quer ver comandar o Estado.“Há ...