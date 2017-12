Novo reajuste terá impacto de R$ 16,8 mi

Depois do auxílio-alimentação a 21 mil servidores do Estado na terça-feira (19), a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou ontem mais dois projetos concedendo novos reajustes e benefícios. Um prorroga o auxílio-alimentação de R$ 500 a 47.350 servidores da Educação, com impacto anual estimado de R$ 284,1 milhões, enquanto outro realinha a carreira de 680 gestores e fixa...