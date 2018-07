Política Novo ministro do Trabalho suspende todos os procedimentos sobre registro sindical Ato é um dos primeiros do advogado mineiro no cargo e tem prazo de 90 dias

O novo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, suspendeu todos os procedimentos de análise e as publicações relativas a processo de registro sindical na pasta pelo prazo de 90 dias. O ato, um dos primeiros do advogado mineiro no cargo, está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 12. A medida não atinge processos que devem ser cumpridos p...