Política Novo ministro do Trabalho indica mudanças Caio Vieira de Mello admitiu que deverá mudar cargos e que fará “um exame apurado de todas as situações” na pasta

O novo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, sinalizou ontem com mudanças em cargos depois das investigações realizadas pela Polícia Federal para apurar irregularidades na pasta. Questionado por jornalistas se poderia fazer uma “limpa” no ministério, Mello respondeu com outra pergunta: “a senhora não faria?”. “O que for necessário, será feito”, afirmou ele, depois de ...