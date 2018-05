Política Novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência já pediu renúncia de Temer Ronaldo Fonseca usava as redes sociais para criticar o governo

Empossado nesta segunda-feira, 28, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Ronaldo Fonseca, já pediu publicamente a renúncia do presidente Michel Temer do cargo. Deputado licenciado, ele atuou na Câmara a favor do ex-presidente da Casa Eduardo Cunha (MDB-RJ), defendeu a prisão de um general do Exército, declarou voto para presidente no senador Alvaro Dias (...