Política Novo governo quer bloco de apoio sem fixação de um nome à presidência da Câmara Ideia foi apresentada pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e a equipe de transição

O governo do presidente Jair Bolsonaro busca formar um bloco de apoio no Congresso, que não implique, necessariamente, no apoio ao nome de um candidato à Presidência da Câmara. A ideia foi apresentada na manhã desta sexta-feira, 28, pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Leonardo Quintão (MDB-MG), de sua equipe na transição, em reunião c...