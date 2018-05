Política Novo dono do triplex de Lula já tem condenação por fraude em licitação Empresário arrematou imóvel no Guarujá pelo valor mínimo estipulado no edital da Lava Jato, R$ 2,2 milhões

Dono do lance que arrematou o triplex no Guarujá, o empresário Fernando Gontijo também tem pendências com a Justiça. Ele foi condenado em primeira instância pela Justiça Federal por improbidade no âmbito da Operação Confraria, deflagrada na Paraíba em 2005 contra fraudes em licitações na prefeitura de João Pessoa. Além de Gontijo, outros oito sentenciados - entr...