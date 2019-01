Política Novo comandante da Aeronáutica prevê dificuldades ao governo Bolsonaro Tenente-brigadeiro do ar Antonio Bermudez destacou que pode haver 'inconformismo' com novo governo, mas disse ter expectativa de novos tempos com 'outra visão de mundo' no comando da nação

O novo comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, afirmou hoje que o presidente Jair Bolsonaro encontrará dificuldades no início da gestão, como "reações corporativas" e "inconformismo". Nomeado hoje por Bolsonaro, Bermudez classificou como "verdadeiramente diferente" o governo do ex-deputado e capitão da reserva do Exército, h...