Política Nove registram candidatura para o cargo de procurador-geral de Justiça de Goiás Votação ocorre no dia 8 de fevereiro; confira os nomes dos candidatos

Nove candidatos se inscreveram para concorrer ao cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ) de Goiás. O prazo para o registro das candidaturas encerrou nesta sexta-feira (18) e, para eventuais impugnações, o prazo é de 24h. A eleição está marcada para o dia 8 de fevereiro e será realizada na sala do Colégio de Procuradores de Justiça (sala 201), no edifício-sede do Min...