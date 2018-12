Política Nove chefes de Estado e de Governo estão confirmados para a posse de Bolsonaro A informação foi dada hoje (18) pelo chefe do cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, Carlos França

Nove chefes de Estado e de Governo, dois vice-presidentes, oito ministros de Relações Exteriores e dois dirigentes máximos de organismos internacionais estão confirmados até o momento para participar da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, no dia 1º de janeiro. A informação foi dada hoje (18) pelo chefe do cerimonial do Ministério das Relações Exteri...