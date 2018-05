Política Nova sede da Assembleia deve custar até R$ 140 milhões Licitação para continuidade da obra é novamente adiada, com aumento de custos, e grupo estima que, se não for novamente interrompida, construção será concluída em 2020

Inicialmente orçada em R$ 54,4 milhões, a nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás, no Park Lozandes, deve custar cerca de R$ 140 milhões e, se não for novamente interrompida, será concluída em 2020, 15 anos depois de iniciada. As estimativas são do grupo de trabalho criado pelo presidente da Casa, José Vitti (PSDB), para acompanhar a construção. Segundo o secretário...