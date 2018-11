Política Nova ação reforça elo entre deputado Daniel Messac e dois presos Desdobramento de operação deflagrada em 2014 para apurar contratação de fantasmas na Assembleia reúne material ligando Daniel Messac (PTB) a dois presos

Documentos e conteúdo de mensagens de celular apreendidos ontem pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) reforçam a ligação do deputado estadual Daniel Messac (PTB) com o policial federal afastado Anderson Luis Coelho e o pastor Vagno Sebastião Fernandes de Miranda, ambos presos por coação da principal testemunha da Operação Poltergeist. Segundo informações do MP-GO, foram...