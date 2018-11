Política Nota do Tesouro reforça embate sobre finanças Além do atraso no pagamento da folha, divulgação de dado ontem voltou a intensificar o “estica-e-puxa de números” da atual gestão e da equipe de transição de Caiado

O atraso do pagamento da folha de outubro e a nota C divulgada ontem pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) reforçam a desconfiança do grupo do governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) de que a situação fiscal do Estado é pior do que o cenário apresentado até agora pelo governo estadual. Em um estica-e-puxa de números, a equipe de Caiado trabalha com uma projeção de...