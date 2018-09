Política 'Nosso grande erro foi ter entrado no governo Temer', diz ex-presidente do PSDB Tasso Jereissati diz que ‘conjunto de erros memoráveis’ prejudica partido nas eleições

O senador Tasso Jereissati, ex-presidente nacional do PSDB e presidente do Instituto Teotônio Vilela, braço teórico do partido, disse ao jornal O Estado de S. Paulo que os tucanos cometeram um "conjunto de erros memoráveis" após a eleição de Dilma Rousseff, com reflexos para o próprio PSDB nas eleições deste ano. A seguir, os principais trechos da entrevista: Com...