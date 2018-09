Política “Nossas propostas não são socialistas”, afirma Weslei Candidato do PSOL diz que seu projeto busca, “dentro da lógica capitalista”, diminuir as desigualdades sociais e fazer cumprir os direitos e garantias a todos os trabalhadores

Último a ser sabatinado na série de entrevistas da CBN Goiânia e do POPULAR, o candidato ao governo de Goiás pelo PSOL, Weslei Garcia, diz que as propostas do partido não são socialistas, mas de cumprimento da Constituição Federal. Ele comentou o plano de governo nas áreas social, de segurança e de incentivos fiscais e falou dos projetos para o funcionalismo. O candidato do PCO, ...