Política Norma sobre fake news poderia resultar em censura, diz ministro do STF Marco Aurélio Mello ressaltou a importância da imprensa profissional para esclarecer a população sobre informações falsas divulgadas como verdadeiras

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou nesta segunda-feira (13) o fato de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não ter editado uma resolução específica para tratar das notícias falsas (fake news) nas eleições deste ano. Para Marco Aurélio, que é ministro substituto do TSE, uma resolução do tipo poderia ser interpretada como censura p...