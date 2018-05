Política Nomeada equipe da nova Secretaria Estadual do Trabalho Todos são aliados do ex-deputado federal Armando Vergílio

A equipe que comandará a recém-criada Secretaria do Trabalho de Goiás foi nomeada hoje (17), sob comando de Henderson de Paula Rodrigues, ex-diretor do Detran-GO e vice-presidente financeiro do Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de Goiás (Sincor-GO). Todos são aliados do ex-deputado federal Armando Vergílio, que preside o diretório estadual do Solidariedade (...