Política Nomeação de mesários para as eleições começa nesta sexta-feira Expectativa é que cerca de 2 milhões de pessoas sejam chamadas

O calendário das eleições de 2018 prevê, a partir de hoje (6), a nomeação dos membros das mesas receptoras e do pessoal de apoio logístico para o primeiro e segundo turnos do pleito de outubro. O prazo final para a nomeação é 8 de agosto, e os atos têm que ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico, nas capitais, ou afixados nos cartórios eleitorais, n...