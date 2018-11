Política Nome do ministro da Educação pode sair hoje, indica Bolsonaro Segundo o presidente eleito, é um “ministério importantíssimo” e é “ali que está o futuro do Brasil”

Ao chegar nesta quinta-feira (22) no Comando da Marinha em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro indicou que pode confirmar ainda hoje (22) o nome do novo ministro da Educação. Segundo ele, é um “ministério importantíssimo” e é “ali que está o futuro do Brasil”. “Temos de ter um bom nome técnico para que, no final da linha, a garotada tenha uma profissão”, afirmo...