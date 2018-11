Política No Twitter, Bolsonaro responde críticas sobre composição de sua equipe Presidente eleito recebeu críticas de que não havia escolhido mulheres para integrar a sua equipe

O presidente eleito Jair Bolsonaro usou sua conta pessoal no Twitter, no início da tarde desta quarta-feira, 7, para responder às críticas sobre a composição de sua equipe. "Não estou preocupado com a cor, sexo ou sexualidade de quem está na minha equipe, mas com a missão de fazer o Brasil crescer, combater o crime organizado e a corrupção, dentre outras urgências", d...