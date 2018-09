Política No Twitter, Bolsonaro ironizou post sobre possível atentado contra ele em Juiz de Fora Publicação contendo ameaça de morte foi feita há cinco dias. Nesta quinta-feira (6), o presidenciável do PSL foi esfaqueado durante ato de campanha na cidade mineira

Na última terça-feira (4), o perfil do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no Twitter usou uma imagem contendo uma ameaça de atentado contra ele marcado para acontecer em Juiz de Fora, no Sul de Minas Gerais: "o amor combate o ódio! Espalhemos poesia e não preconceito!", diz a publicação do parlamentar. O tweet foi divulgado pelo perfil @claaribeir0, de nome "Clara...