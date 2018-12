Política No twitter, Bolsonaro dá os parabéns ao Palmeiras pelo título A segurança no Allianz Parque foi reforçada pela PM, em razão da presença do presidente eleito

Cerca de dez minutos depois do início do jogo Palmeiras e Vitória, neste domingo no Allianz Parque, pela final do Campeonato Brasileiro, onde assiste à partida no camarote da presidência do clube, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deus os parabéns ao seu time, em sua conta pessoal no Twitter: "Parabéns ao @Palmeiras pelo título brasileiro", disse o capitão da reserva, s...