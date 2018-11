Política No terceiro dia em Brasília, Bolsonaro tem reuniões no CCBB Um dos encontros será com o educador Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, cotado para assumir o Ministério da Educação

No terceiro dia em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro deverá se reunir nesta quinta-feira (22) com o educador Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna. Ele está cotado para assumir o Ministério da Educação, mas ontem na sua conta de Twitter, Bolsonaro disse que a escolha ainda estava indefinida. Em nota, o Instituto Ayrton Senna confirmou apenas...