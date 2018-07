Política No Planalto, Cármen Lúcia desapropria 11 imóveis Presidente da República em exercício, ministra despachou benefícios destinados a tribunais

A presidente da República em exercício, Cármen Lúcia, assinou ontem a desapropriação de 11 imóveis - 10 no Estado do Pará e 1 em Minas Gerais -, que foram declarados de utilidade pública e deverão ser destinados respectivamente ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), segundo a reportagem apurou.Cármen...