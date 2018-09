Política 'No meu governo, general Villas-Boas estaria demitido e pegaria cana', diz Ciro Ciro Gomes reafirmou na sabatina que é preciso revogar a PEC do teto de gastos para que se possa investir na saúde e na educação

Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência, disse nesta quarta-feira, 12, em sabatina no jornal "O Globo", que em seu governo o general Eduardo Villas Bôas, comandante do Exército, teria sido demitido por sua fala pública sobre a instabilidade política no Brasil, e "provavelmente pegaria uma cana". Conforme matéria publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo no ...