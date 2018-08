Política No Jornal Nacional, alianças com Centrão e Aécio constrangem Alckmin O tucano foi pressionado a responder por que não tomou medidas no âmbito partidário contra o senador Aécio Neves (MG) e o ex-governador mineiro Eduardo Azeredo

Na terceira entrevista do "Jornal Nacional" com os presidenciáveis nas eleições 2018, o ex-governador Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB, foi questionado sobre a tolerância do partido com tucanos envolvidos em casos de corrupção e confrontado com as alianças que a sigla fez para chegar ao Palácio do Planalto. O tucano, que é presidente nacional do PSDB, foi p...