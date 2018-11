Política No 1º dia em que deveria funcionar Centro de transição imprensa fica de fora Jornalistas só terão acesso na quarta-feira (7)

No primeiro dia em que o gabinete da equipe de transição do governo de Jair Bolsonaro deveria estar em funcionamento, a imprensa foi deixada do lado de fora do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). A informação repassada pela Secretaria de Comunicação do governo é a de que os jornalistas só poderão entrar no espaço a partir de quarta-feira, um dia depois que Bolsonaro d...