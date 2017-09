Nion foi “ícone da renovação da práxis política em Goiás”, afirma José Eliton

Após a morte do ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz, nesta quarta-feira (6), em Goiânia, o vice-governador afirma que o também professor “será sempre lembrado como o estadista que promoveu uma gestão moderna, inovadora e criativa, enquanto resgatava o orgulho e a satisfação dos moradores de Goiânia, encantados com a cidade limpa, agradável e repleta de flores”.

Segundo afirma, o ex-prefeito “foi o arquiteto do Tempo Novo, que revolucionou a gestão do estado sob a liderança do governador Marconi Perillo” e deixa “um legado que inspirará ainda muitas gerações”

Na visão dele, o ex-administrador de Goiânia foi “um dos ícones da luta democrática e entusiasta da renovação da práxis política no estado”, disse o vice-governador José Eliton em redes sociais ao manifestar “profunda dor e pesar” pela morte do professor.

Na visão dele, o ex-administrador de Goiânia foi "um dos ícones da luta democrática e entusiasta da renovação da práxis política no estado", disse o vice-governador José Eliton em redes sociais ao manifestar "profunda dor e pesar" pela morte do professor.

“Perdemos o professor que provou, na prática, que a economia é uma ciência viva que deve servir às pessoas”, afirma José Eliton ao manifestar sentimentos à família e amigos. Nion faleceu por volta das 15h desta quarta-feira (06/09), em sua residência, na capital, vítima de parada cardíaca. Natural da Cidade de Goiás, esteve à frente da Prefeitura de Goiânia em três mandatos, nos períodos de 1983 a 1985, de 1989 a 1992, e de 1997 a 2000.

Sob as gestões do ex-prefeito, tratado carinhosamente como professor, “o urbanismo cuidadoso de praças, canteiros e jardins, aliado aos esforços nos setores de saúde e educação, fizeram de Goiânia referência nacional em qualidade de vida, o que atraiu negócios e imigrantes”, diz o vice-governador. “Com sua fala pausada e gestos comedidos, o professor Nion exerceu de forma generosa sua liderança política”, ressalta.

José Eliton lembra, ainda, que Nion foi o arquiteto do Tempo Novo, grupo que revolucionou a gestão do estado sob a liderança do governador Marconi Perillo, “promovendo o desenvolvimento econômico e social e garantindo qualidade de vida à nossa gente”.

Jose Eliton ressalta que o ex-prefeito de Goiânia “estimulou e aplaudiu a ascensão de diversas lideranças, entre elas o seu neto, Thiago Albernaz”. O vice-governador conclui ao observar que o Nion Albernaz “deixa um legado que inspirará ainda muitas gerações”.