Nion Albernaz, um político de competência

Sábado, 24 de maio de 1997. O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, recebe para uma reunião os deputados federais Jovair Arantes e Marconi Perillo e o prefeito de Goiânia, Nion Albernaz. Era início de tarde, após o almoço, e o encontro dos tucanos tinha pauta a entrada do senador Iris Rezende (PMDB) no governo; ele tinha tomado posse como ministro da Justiça dias antes. Os tucanos (Jovair só se filiou ao PTB em 2003) queriam explicações.

Ao trio o presidente explicou que “as coisas não estavam assim tão ruins e desarticuladas como eles pensavam” e garantiu que, por uma falha do partido, eles não tinham sido avisados antes. Conversaram durante um bom tempo, pois, nas palavras de Fernando Henrique, eram pessoas das quais ele gostava, especialmente Nion, a quem considerava um “político de competência.”

O relato está em Diários da Presidência – Volume 2 (1997-1998). À época Nion tinha 67 anos, apenas um a mais que o próprio Fernando Henrique, e estava em seu terceiro mandato como prefeito de Goiânia; o primeiro havia sido entre 1983 e 1985 quando, indicado pelo então governador Iris Rezende (PMDB), se tornou o último prefeito nomeado de Goiânia. Voltou ao cargo eleito diretamente em 1989, pelo PMDB, e depois em 1997, já no PSDB.

Nascido em dia 15 de abril de 1930 na antiga capital do Estado, Nion conheceu Goiânia como poucos, tendo participado diretamente de sua gestão quase 20 anos antes de ser indicado prefeito, visto que foi secretário de Fazenda na gestão de Iris Resende entre 1966 e 1968. O foi cargo oferecido não apenas por sua experiência econômica, área em que se formou ainda no fim da década de 1950, mas também política, uma vez que foi eleito vereador de Goiânia em 1957 e logo assumiu a presidência da Câmara Municipal.

Fez oposição à ditadura militar pelo MDB e, com a reorganização partidária em 1979, foi para o PMDB. Filiou-se ao PSDB em 1994, partido no qual permaneceu até sua morte e do qual era presidente de honra em Goiás. Não era raro ouvir lideranças do partido dizerem ter procurado os conselhos do Professor Nion e interferiu em vários dos debates eleitorais da sigla.

Foi Nion, por exemplo, o responsável por articular o grupo da oposição que elegeu Marconi Perillo ao governo de Goiás em 1998. À época, percebendo o desgaste político do PMDB, ele conseguiu reunir os tucanos ligados a ele e ao ex-governador Henrique Santillo, além do grupo de Otávio Lage. O PFL, atual DEM, de Ronaldo Caiado, o PTB do então deputado federal Pedrinho Abrão e o PP do deputado federal Roberto Balestra também compunham o grupo. Aliás, essa articulação foi contra inclusive à opinião do mesmo Fernando Henrique que o elogiou, visto que era favorável ao apoio do PSDB à candidatura de seu ministro, Iris Rezende.